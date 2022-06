Onsdag skriver CNBC at banken Citigroup oppjusterer sine sannsynlighetsestimater for en global resesjon til 50 prosent. Argumentet kommer på bakgrunn av at generell konsum har startet å gå ned.

– Sentralbanker øker styringsrenter i kampen mot inflasjon, og den globale etterspørselen for varer ser ut til å kjøle seg ned. Vi har konkludert med at sentralbanker står overfor en enorm utfordring. Vi anser dermed sannsynligheten for en global resesjon som 50 prosent, skriver Nathan Sheets i Citigroup.

Nedgang i shippingkostnader

Citi peker på nedgang i shippingkostnader og økende varelager hos bedrifter som bevis på at konsumenter nå har begynt å begrense eget konsum. Banken mener at dette, sammen med diverse tilbudssjokk, gjør jobben til sentralbanker svært vanskelig.

Citi er ikke den eneste storbanken som ser dystre utsikter for økonomien. Tidligere denne uken oppjusterte Goldman Sachs sitt sannsynlighetsestimat for resesjon til 30 prosent fra tidligere 15 prosent. Samtidig operer de med et estimat på 50 prosent sannsynlighet for resesjon innen to år.

– Det optimale utfallet av dagens situasjon er en «myk landing» med litt økning i arbeidsledigheten, avslutter citi.