Bearmarkedet store deler av verden er inne i nå har gjort at flere aksjer har falt mer enn de kanskje burde, og det kan komme et solid hopp når sentimentet blir mer positivt.

Aksjene CNBC har hentet ut er de som handles lengst unna sitt glidende gjennomsnitt på 200 dager. Det er ofte normen for tidsaspektet når man leter etter langsiktige trender. I tillegg har ekspertene kun hentet ut aksjene som har en beta høyere enn 1 – altså at de har større utslag enn markedet ellers.

– Hvis det skjer er det bare å fråtse i aksjer, sier Hartnett. – Det som følger etter bearmarkedet er et bullmarked som i snitt varer i rett over 5 år og gir avkastning på hele 200 prosent, sier analytikeren.

Disse ti aksjene kommer på topp:

Netflix topper listen etter et fall på hele 72 prosent hittil i år. Det har gjort at aksjen handles hele 61 prosent under 200 dagers glidende gjennomsnitt.

Netflix 200 dagers glidende gjennomsnitt siste 5 år Infront

Det er imidlertid ikke uten grunn at aksjen har falt såpass tungt som den har gjort. To kvartaler på rad har selskapet meldt om svakere enn ventet abonnementsvekst , i tillegg til å guide svært svakt for tiden fremover.

Reiselivsaksjer som Caesars, Royal Caribbean og Carnival kommer også langt opp på listen etter store fall.

Aksjer med høy beta passer dårlig for langsiktige investeringer, men som en kortsiktig investering kan listen være gode kandidater. De større underliggende problemene i aksjene, kanskje spesielt Netflix, vil mest sannsynlig ikke ordnes opp i med det første.