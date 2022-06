Laveste økonomisk aktivitet på 16 måneder

Den økonomiske aktiviteten i Eurosonen synker bratt i juni, ifølge Financial Times. Kombinert med Russlands invasjon av Ukraina har dermed den europeiske økonomien en usikker fremtid i møte.

Det rapporteres om at eurosonens innkjøpssjefsindeks (PMI), som måler pulsen på økonomisk aktivitet, har falt til det laveste nivået på 16 måneder, der selskaper også klager på høy inflasjon, lav etterspørsel og politisk usikkerhet.

PMI for eurosonen i juni ligger på 51,9, en kraftig nedgang fra 54,8 i mai. Tallet er også langt under konsensus på 54,0. Dette er det laveste nivået som er målt siden februar 2021. En PMI over 50 indikerer at selskaper rapporterer om høyere aktivitetsnivå enn foregående måned.

Bekymringene øker

Flere eksperter blir ifølge Financial Times mer og mer bekymret over risikoen for en resesjon i eurosonen i løpet av 2022. De peker hovedsakelig på usikkerheten knyttet til tilbud av russisk gass, rekordhøy inflasjon og økende styringsrenter som hovedårsakene til bekymringene.

Videre rapporteres det om at nykjøp av varer og tjenester gikk ned, for første gang siden mars 2021.

– Den økonomiske veksten i eurosonen viser tegn til å snuble, der gjenåpningseffektene har blitt utlignet av økte levekostnader og svakere forbrukertillit, skriver sjeføkonom Chris Williamson til Financial Times.