Den Kristiansand-baserte seriegründeren Bjarne Skeie endte med et årsresultatet i 2021 på 64,5 millioner kroner mot 105 millioner kroner året før, gjennom sine tre hovedselskaper.

Sammenligningen er imidlertid noe upresis, da det for Skeie Eiendom kun er morselskapet som er rapportert inn for 2021 mens det var hele konsernet i 2020. Årsresultatet gir en avkastning på egenkapitalen ved inngang av året på 3,3 prosent.

Hovedselskapene består av Skeie Capital Investments, Skeie Technology og Skeie Eiendom. Førstnevnte står for brorparten av det samlede årsresultatet, og investerer i både aksjer og renter, og har en stor posisjon i Nekkar - et investeringsselskap med hovedaktiviteten knyttet til skipsheiser.

Nekkar er igjen deleier i digitaliseringselskapet Intellilift, og utvikler også lukkede merder for akvakultursektoren.

Også Skeie Technology, som fokuserer på teknologi- og energiinvesteringer, har en stor posisjon i Nekkar. Datterselskapet endte med et negativt årsresultat på 37,7 millioner kroner, og er med på dra ned den samlede avkastningen på egenkapitalen for systemet.

Skeie Capital Investments (Mill. kr) 2021 2020 Driftsinntekter 99,8 139,5 Driftsresultat 88,0 59,7 Resultat før skatt 87,3 48,8 Resultat etter skatt 87,2 64,3

Vesentlig verdijusterte verdier

– Vi er rimelig godt fornøyd med fjorårets resultat, og understreker at de verdijusterte resultatene er vesentlig bedre enn det som gjenspeiles i de offisielle regnskapsmessige resultatene. Sistnevnte poenget gjelder i hovedsak Skeie Eiendom og Skeie Technology, sier finansdirektør Bernhard Martin Hovden til Finansavisen.

Skeie Eiendom (Mill. kr) 2021 2020 Driftsinntekter 3,6 5,7 Driftsresultat −16,6 −10,4 Resultat før skatt 12,7 −12,1 Resultat etter skatt 15,0 −8,7



Det verdijusterte resultatet er på omtrent 100 millioner kroner for Skeie Eiendom og 80 millioner kroner for Skeie Technology, i følge finansdirektør Hovden. For Skeie Capital Investments skal det verdijusterte resultatet sammenfalle med det offisielle regnskapet på omlag 90 millioner kroner. Det betyr en samlet verdioppgang på 270 millioner kroner.

Hvis vi legger de verdijusterte resultatene sammen og deler på den bokførte egenkapitalen ved inngangen av året, får vi en avkastningen på nesten 14 prosent.

Fin fart i eiendom

Om eiendomsselskapet sier sørlendingen:

– Det har vært generelt god ​drift og verdiutvikling på underliggende eiendommer,​både for næringseiendom og bolig- og næringsutviklingsprosjekter. Det er tor aktivitet på Lumber, der vi er deleiere, og selskapet har gjennomført en suksessrik transformasjon av Slottsquartalet fra kjøpesenter til kompetansesenter og skole -og studentlokasjon, der Noroff, School of technology and digital media, er en av de sentrale aktørene. Dette er en transformasjon som byen som helhet drar nytte av.