DNB: – Vil komme som perler på en snor

Kjersti Haugland i DNB Markets skriver i sin morgenrapport at hovedbakgrunnen for gårsdagens renteheving var å nedkjøle inflasjonen. I rapporten skrives det at det er behov for en langt høyere rente for å stabilisere inflasjonen rundt inflasjonsmålet. Imidlertid er gårsdagens renteheving på 50 basispunkter er den største siden 2002.

Haugland mener at i tiden som kommer vil rentehoppene trolig være av en normal størrelse, men komme som perler på en snor. Komiteen uttalte at renten mest sannsynlig settes opp til 1,5 prosent i august, der det også indikeres at rentehevingene vil fortsette neste år, før banen topper ut på 3,1 prosent.

Tror på lavere

DNB Markets tror imidlertid at Norges Bank vil følge planen frem til neste år, men stanse på 2,75 prosent. Det påpekes at norske forbrukere har en historisk høy gjeldsgrad, og dermed er mer rentefølsomme enn før.

Videre har risikoen for et økonomisk tilbakeslag i eurosonen økt. DNB Markets mener at dersom de får rett i at den økonomiske utviklingen ute blir dystrere enn Norges Bank anslår, vil også dette bidra til at rentehoppene stanser tidligere enn planlagt.

Selv før den russiske energikrisen var den økonomiske veksten i eurosonen i ferd med å bremse kraftig opp. PMI veksten så langt i juni har vært svakere enn konsensus, og rentene på tyske, franske og spanske statsobligasjoner med ti års løpetid falt med hele 20-21 basispunkter i løpet av gårsdagen.

Avslutningsvis venter DNB Markets en oppbremsing i i amerikansk økonomi neste år, som følge av FEDs kamp mot å bekjempe inflasjon.