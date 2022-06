Konsernsjef i Aker, Øyvind Eriksen, gikk med et overskudd på over 46,35 millioner kroner etter skatt i fjor gjennom sitt private foretak Erøy.

I Erøy har Eriksen en velfylt krigskasse der han siden selskapets oppstart i 2008 har dratt inn over 256,1 millioner kroner.

I 2020 endte Erøy med et resultat før skatt på 32,3 millioner kroner. Ved årsskiftet hadde foretaket en kontantbeholdning på 146,5 millioner kroner.

Erøy (Mill. kr) 2021 2020 Resultat før skatt 46,8 32,3

Årsresultat 46,4 31,9 Egenkapital 256.1 229,8 Gjeld 0,4 0,4

Aker-toppen har lenge tronet på topp som en av Oslo Børs' best betalte konsernsjefer, der han ifølge skattelistene har hatt en årlig inntekt på godt over 20 millioner kroner over flere år.

Da coronapandemien inntraff valgte han imidlertid å halvere lønnen sin til rett under 11 millioner kroner fra Aker.

Flere aksjeposter

Den tidligere advokaten, som var partner i BA-HR før han ble ansatt som konsernsjef i Aker, gjennom Erøy sitter han på flere aksjer i Aker, shippingselskapet Ocean Yield og solpanelselskapet Otovo.

Eriksen sitter selv på 219.000 aksjer i Aker som med dagens kurs er verdt rundt 172 millioner kroner. Utover sitt eget aksjeselskap har også Eriksen en eierpost i TRG Holding der han sitter indirekte på ytterligere aksjer i Aker. Samtidig sitter han på 1,11 millioner aksjer i Ottovo til en verdi av nesten 24 millioner kroner.

Konsernsjefen sitter også på aksjer i det foreløpig unoterte IT-selskapet Cognite, et selskap som Røkke tidligere har uttalt vil bli konsernets mest verdifulle, og som nylig startet et formelt samarbeid med oljegiganten Saudi Aramco.

Egen lykkes smed

Det er liten tvil om at Eriksens kursendring fra advokatverden til toppen av Aker-imperiet har vært en eventyrlig reise. Nå høstes fruktene av frøene som ble sådd som Røkkes stjerneadvokat på sent 1990-tallet og tidlig 2000-tallet. Eriksen har nå vært konsernsjef i Aker i over 13 år der han har sittet stødig ved roret under Akers ferd på Oslo Børs.

Dette kan man se på konsernets resultater der Aker-verdiene har firedoblet seg under Eriksen sitt styre.