Holberg: Vi kan faktisk kjøpe «hele» Sverige

I fredagens utgave av Holberggrafene kommer det frem at markedsverdien på Oljefondet nå er betydelig høyere enn summen av alle de børsnoterte selskapene i Sverige.

Mens det norske Oljefondet i skrivende stund er verdt over 11.500 milliarder kroner er alle de børsnoterte selskapene i Sverige verdsatt til godt under 10.000 milliarder norske kroner, kommer det frem i Holberggrafene.

Markedsverdien til oljefondet sammenlignet med alle børsnoterte selskaper i Sverige. Foto: Holberggrafene

Etter landskampen mellom Norge og Sverige på Friends Arena, fikk det berømte banneret også oppmerksomhet i Sverige. Andreas Cerevenka, svensk journalist og økonomiekspert ble i etterkant spurt av svenske Sportbladet om det var mulig.

«Om man ser på tallene er det dessverre teoretisk mulig, nordmennene er faktisk veldig, veldig rike», sa Cerevenka til svenske Sportbladet.



«Teoretisk skal de kunne kjøpe hele Stockholmsbørsen, det vil si alle store svenske selskap. Og disse 12.000 milliardene er jo bare begynnelsen, for hvert år kommer det inn milliarder i oljeinntekter, spesielt nå med de høye oljeprisene», fortsetter Cerevenka.

«At man kan kjøpe noe betyr ikke at man får kjøpe noe. Sverige er ikke til salgs», sa svensken.



Det kan være verdt å merke seg at differansen mellom Oljefondet og verdien av svenske børsnoterte selskaper er godt hjulpet av et betydelig fall i det svenske aksjemarkedet, og en svakere norsk krone. Som følge av at store deler av Oljefondet er plassert i USA, så kan kronekursen gjøre store utslag på fondsverdien.

OMX S30 er ned 23 prosent og OMX Stockholm PI er ned nesten 30 prosent så langt i år. Prisen på en dollar er rett under 10 norske kroner.