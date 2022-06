Kortbruken øker kraftig

Analysegrunnlaget til DNB strekker seg fra 2019 og fram til i år. Ikke engang i den travleste sommerperioden i 2019 har DNB sett tilsvarende kortbruk som de ser nå.

Den totale kortbruken for uke 24 i år ligger 30 prosent over tilsvarende uke i 2019, altså før pandemien. Trenden for kortbruk er i tillegg oppadgående uke for uke, opplyser DNB i en pressemelding. Betalingskort brukt på reiseliv har de siste fire ukene i snitt ligget 21 prosent over tilsvarende periode i 2019, viser tallene.

Sammenlignet med hva vi brukte på reiseliv i pandemiårene 2020 og 2021, er veksten de siste fire ukene voldsom, med henholdsvis 465 prosent og 280 prosent økning.

Tallene tyder også på at nordmenn liker å kose seg på restaurant for tida. Bruken av kort for å betale for serveringstjenester lå i uke 24 hele 40 prosent over tilsvarende uke i 2019.

Den økte kortbruken kommer i en tid med både rentehevinger og generell høy prisvekst, som eksperter forventer at nordmenn flest vil merke på lommeboka. Denne uke satte Norges Bank opp styringsrenta dobbelt med 0,5 prosentpoeng til 1,25 prosent. Innen neste sommer er det ventet at renta skal opp til 3 prosent.

