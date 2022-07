Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Alf Inge Gjerde i Storebrand forvalter to aksjefond. Det ene er Norges beste, mens det andre er dårligst i landet.

Storebrand Verdi har hatt en avkastning på mer enn 16 prosent det seneste året, mens avkastningen til Storebrand Vekst er på minus 21 prosent.

Gjerde forklarer at det vil være svingninger, men at det jevner seg ut over tid. Dessuten har begge fondene historisk oppnådd en avkastning godt over referanseindeksen, sier han.

Underskuddene fortsetter i leseappen Pickatale. På tre år har selskapet et samlet resultat før skatt på rundt minus 130 millioner kroner.

Investorene ser imidlertid ut til å ha klokkertro på Pickatale. Da selskapet hentet 100 millioner kroner i fjor høst, kom det svenske AP3-fondet og shippingveteran Arne Blystad inn som nye investorer. Tidligere har Investinor og private equity-topper gått tungt inn.

Folketrygdfondet har solgt aksjer for over 10 milliarder kroner på Oslo Børs hittil i år. En rebalansering av porteføljen virker å være årsaken til det massive nedsalget.

De aller største nedsalgene, målt i kroner, har skjedd i Equinor, Yara og Aker BP, etterfulgt av DNB, Mowi og Hydro. Målt i prosent er det største nedsalget gjort i Grieg Seafood.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Statens vegvesen, som plutselig har fått det for seg at elbiler må betale mer ved passering av bomstasjonene.

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland foreslår at takstene for elbiler øker til 70 prosent av full takst, mot 50 prosent av taksten for fossilbiler i dag. Forslaget virker ikke veldig gjennomtenkt, for fortsatt er 70 prosent av bilene som passerer bommene i Oslo fossilbiler.

Det er for tidlig å gjennomføre så dramatiske endringer. Elbilandelen må opp, skriver Hegnar

Finanskalender:

Årsrapport:

GNP Energy

Makro:

Norge: Detaljomsetning mai, kl. 08.00

Japan: Referat rentemøte, kl. 01.50

Kina: Fortjeneste industrielle selskaper mai, kl. 03.30

USA: Ordrer varige goder mai, kl. 14.30

USA: Pågående boligsalg mai, kl. 16.00

USA: Dallas Fed-indeks juni, kl. 17.00

Annet:

Kalera: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 16.00