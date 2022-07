Dette skjer i dag – tirsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Varner-brødrene var i krise lenge før corona, og da pandemien traff i mars 2020, ble det helt natta.

Nå har skuta imidlertid snudd, og de kan endelig juble. En helt enorm følelse forteller Petter Varner. I fjor tjente brødrene 1,3 milliarder kroner, og nå spruter det endelig penger av kleskjedene deres.

Tor Olav Trøims Borr Drilling selger rigger for over 3 milliarder kroner. Riggene er tre av de fem oppjekkbare riggene selskapet har under bygging ved Keppel-verftet i Singapore.

Salget er en del av refinansieringen som Borr Drilling nå jobber med. Ved utgangen av første kvartal hadde riggselskapet en gjeld på 1,4 milliarder dollar.

John Olaisen, analysesjef i ABG Sundal Collier, mener energiprisene vil holde seg høye i mange år, og ser en lang rekke med investeringsmuligheter.

Han har særlig tro på PGS, ettersom seismikkmarkedet har en tendens til snu raskere enn de fleste antar. ABG anbefaler også TGS, Vår Energi, Edda Wind og Bonheur.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om at SVs Kari Elisabeth Kaski vil presse statsminister Jonas Gahr Støre til å droppe sitt skatteløfte fra Hurdal-plattformen.

Kaskis krav om mer skatt og at Gahr Støre må bryte partiets skatteløfte, har gitt et klart resultat. Skatteløftet kommer ikke til å bli endret. Gahr Støre og regjeringen er nødt til å levere, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Sverige: Handelsbalanse mai, kl. 08.00

Sverige: Detaljhandel mai, kl. 08.00

Tyskland: Gfk konsumenttillit juli, kl. 08.00

USA: Handelsbalanse varer mai, kl. 14.30

USA: Grossistlager mai, kl. 14.30

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

USA: S&P CS boligpriser april, kl. 15.00

USA: FHFA boligprisindeks april, kl. 15.00

USA: Richmond Fed-indeks juni, kl. 16.00

USA: Forbrukertillit juni, kl. 16.00

Annet:

USA: API oljelagertall, kl. 22.30