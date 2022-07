SEB reduserer sitt kursmål på Storebrand til 115 kroner fra tidligere 125 kroner, og gjentar kjøpsanbefaling, ifølge en oppdatering fra meglerhuset mandag.



Meglerhuset estimerer et resultat på 443 millioner kroner for selskapet i andre kvartal.



"Bredere kredittspreader og svake aksjemarkeder ligger an til å gi lavere resultatdeling i andre kvartal i Norge og vil ramme SPP og likviditetsporteføljen kraftig og soliditeten vil synke på kvartalsbasis", skriver meglerhuset, som imidlertid legger til at høyere rentenivåer vil bidra positivt.

(TDN Direkt)