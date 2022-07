Får milliardbot etter juks

Revisjonsgigant Ernst & Young må betale 100 millioner dollar – tett oppunder én milliard kroner – for å gjøre opp med Securities and Exchange Commission (SEC) i USA.

Hundrevis av ansatte har jukset på etiske retningslinjer i forbindelse med kurs og har holdt denne informasjonen hemmelig for regulatoriske myndigheter.

– Det er skandaløst at de som er ansvarlige for å fange klienter som jukser, jukser. Og på en eksamen om etikk av alle ting! Det er også sjokkerende at Ernst & Young har hindret vår etterforskning, sier Gurbir Grewal, sjef for håndheving i SEC.



Ifølge SEC var det 49 revisorer hos Ernst & Young som sendte eller fikk tilsendt løsninger på en etikkeksamen som måtte bestås for å beholde lisensen. Flere hundre andre jukset på andre obligatoriske eksamener.

Det som er særlig skjerpende i denne saken er at revisjonsgiganten forsøkte å holde forseelsen hemmelig, og det er det som gjør at boten er såpass høy som den er. KPMG gjorde en tilsvarende blemme tilbake i 2019, men fikk da en bot på bare halve størrelsen.

I tillegg til å betale boten må Ernst & Young ansette to uavhengige konsulenter som skal gjennomgå selskapets rutiner og policy i forbindelse med etikk og integritet.