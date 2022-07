Den øverste sveitsiske kriminaldomstolen dømte mandag Credit Suisse for hvitvasking av gevinster fra kokainhandel utført av en bulgarsk liga, melder en rekke internasjonale medier.

Dommen er den første mot en av landets storbanker i en kriminalsak, og ifølge Reuters kan den bli den første av flere.

En tidligere kvinnelig ansatt i Credit Suisse ble også dømt i saken som ifølge nyhetsbyrået omfatter både mord og kofferter fulle av kontanter. Retten fant det bevist at verken banken eller den tidligere ansatte gjorde nok for å hindre den bulgarske kokainligaen i å hvitvaske penger fra sin lovstridige virksomhet i årene 2004-08.

Ny ripe i lakken

Straffeutmålingen for den tidligere ansatte ble 20 måneders betinget fengsel, samt bøter. Credit Suisse ble bøtelagt med 2 millioner sveitserfranc (2,1 millioner dollar), og retten konfiskerte over 12 millioner franc som kokainligaen hadde på bankens konti. I tillegg må Credit Suisse betale tilbake de 19 millioner francene banken tillot hvitvasket.

Dommen er en ny ripe i lakken for den skandaleomsuste banken, som overfor retten argumenterte for at lovbruddene ble begått i en tid med mindre strenge compliance-standarder. Credit Suisse skriver i en pressemelding at dommen vil ankes, og begrunner dette blant annet med at forundersøkelsene i saken går over 14 år tilbake i tid.

Risikerer ny tiltale

Den tidligere ansatte kvinnen, som ifølge tiltalen på 515 sider aksepterte gjentatte innskudd på mer enn 500.000 euro i brukte sedler, anker også dommen.

Videre ble to bulgarere dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon og grov hvitvasking. Den ene fikk 36 måneders fengsel, hvorav halvparten betinget, mens den andre fikk 12 måneders betinget fengsel.

– Det viktige med akkurat denne saken er at Sveits tar rettslige grep mot et selskap. Og selskapet er dessuten ikke et hvilket som helst, men en av landets kronjuveler, sier hvitvaskingsekspert og forsker ved universitetet i Basel, Mark Pieth, til Reuters.

Credit Suisse risikerer for øvrig enda en tiltale i en ikke-relatert kriminalsak senere i år.