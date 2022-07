ABG-analytiker: Nedgraderer Fredly-rederi

ABG Sundal Collier nedgraderer Hunter Group til hold fra kjøp, og nedjusterer samtidig kursmålet sitt til 3,73 kroner, mot tidligere 6,2 kroner, skriver ABG-analytiker Petter Haugen, ifølge TDN Direkt.

På bakgrunn av usikkerheten knyttet til fremtiden til selskapet og ingen åpenbar oppside, nedgraderes anbefalingen til hold, skriver Haugen.

Av de større meglerhusene setter ABG det laveste kursmålet. DNB Markets har i likhet med ABG en hold-anbefaling på Hunter, mens både Arctic- og Pareto Securities ennå har en kjøpsanbefaling på aksjen.

NEDGRADERER: Shippinganalytiker i ABG Sundal Collier, Petter Haugen, nedgraderer Fredlys Hunter Group Foto: Kepler Cheuvreux

Fredly kjøpte egne aksjer etter tanksalg

Nylig kjøpte Arne Fredly 6,8 millioner aksjer i eget selskap. Aksjene ble kjøpt til en en kurs på 3,50 kroner, fremgår det av en børsmelding fredag kveld.

Nylig solgte også Hunter Group-datter Hunter Tankers hele flåten sin. Totalt ble summen for salget på er 383 millioner dollar, tilsvarende 3,8 milliarder kroner.

Prisen er god ettersom det ligger forventninger om at tankmarkedet skal stramme seg til. Men tankmarkedet er fortsatt svakt, og i stedet for å vente på at festen skal komme, velger altså Fredly å selge. I tillegg frykter Fredly en fremtidig resesjon i markedet.

«Jeg er helt sikker på at det kommer en resesjon. Det har jeg trodd på ett eller to år nå», sier han.