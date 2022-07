DNB Markets: Utelukker ikke at Norges Bank øker

De høye petroleumsprisene og tregheter i informasjonsutvekslingen mellom Finansdepartementet og Norges Bank har gjort at de daglige valutatransaksjonene til Norges Bank tidvis har vært i usynk med inntektene fra sokkelen og pengebruken over statsbudsjettet, ifølge valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

«Det har i perioder gitt store utslag i norske renter og for norske kroner», skriver Østnor i morgenrapporten.

Tidligere denne uken annonserte Oljeskattekontoret petroleumsskatten for 2022. Denne er ifølge valutastrategen noe høyere enn det Finansdepartementet la til grunn i Revidert Nasjonalbudsjett, og tilsier et behov for noe høyere daglige valutkjøp fra Norges Bank sin side.

«Tidligere har denne rekalibreringene ofte ikke blitt gjort før på høsten, men siden temaet har fått noe mer oppmerksomhet det siste året, vil vi ikke utelukke at Norges Bank øker valutakjøpene fra 1500 millioner kroner pr. dag til nærmere 1800 millioner kroner per dag i juli», skriver Østnor.

Jo lenger sentralbanken venter med denne justeringen, jo mer medvind får kronen, tror DNB-strategen, ettersom oljeselskapene øker sine jevne kronekjøp for å betale den enda høyere petroleumsskatten.

Fasit

Fasiten fra Norges Bank torsdag kl. 10.00 viste at Norges Bank vil kjøpe valuta på vegne av staten tilsvarende 1500 millioner kroner, og spådommen fra Østnor var dermed noe i overkant.

SEB ventet på sin side at Norges Bank ville holde kronesalget uendret på 1500 millioner kroner.