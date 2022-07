Sverige hever renten

Saken oppdateres

Den svenske sentralbanken, Riksbanken, endrer reporenten til 0,75 prosent fra tidligere 0,25 prosent, opplyser sentralbanken torsdag.

Ifølge estimater innhentet av Nyhetsbyrån Direkt ventet samtlige syv spurte analytikere at Riksbanken skulle øke renten med 50 punkter.

Inflasjonen har fortsatt å øke raskt og prisøkningene sprer seg mer og mer i økonomien. For å sikre at inflasjonen kommer tilbake til målet og motvirke at høy inflasjon fester seg i pris- og lønnsdannelsen, har hovedstyret besluttet å heve styringsrenten fra 0,25 til 0,75 prosent, skriver Riksbanken.

Hovedstyrets prognose er at renten vil stige ytterligere og være nær 2 prosent ved inngangen til neste år.

Største økningen på 22 år

Hovedstyret har også besluttet at Riksbankens beholdning av verdipapirer skal reduseres raskere i løpet av andre halvår enn det som ble besluttet i april.

Det er den største renteøkningen i landet siden februar 2000.

I flere land i verden er styringsrenten blitt hevet den siste tiden. Dette blir gjort for å bekjempe inflasjonen, ettersom energi- og matvareprisene har steget blant annet på grunn av Russlands invasjon av Ukraina.

I Norge ble styringsrenten også hevet med 0,5 prosentpoeng forrige uke. Den norske styringsrenten er nå på 1,25 prosent.

DNB kommenterer

Det har vært flere reaksjoner i markedet etter at nyheten renteøkningen kom ut. Den svenske kursen opp mot euro har vært volatil etter kunngjøringen, men er foreløpig nær nivået før kunngjøringen på 10,69, skriver DNB i en kommentar.