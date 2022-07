– Risikoen for en hard landing plager markedene

Onsdag var en volatil dag i de amerikanske aksjemarkedene, selv om det til slutt endte relativt flatt. Nasdaq var tilnærmet uforandret, S&P 500 gikk ned 0,1 prosent mens Dow Jones gikk opp 0,3 prosent.

Risiko for en hardere landing

Sara Midtgaard, analytiker i Handelsbanken, mener investorenes rebalansering av porteføljen inn mot et nytt kvartal bidro til volatiliteten. Samtidig fikk paneldebatten mellom Fed-sjef Jerome Powell, ESB-sjef Christine Lagarde og Bank of England-sjef Andrew Bailey stor oppmerksomhet.

«Powell understreket at til tross for en sterk amerikansk økonomi, kan det bli noe smertefullt å manøvrere en såkalt myk landing for økonomien. Risikoen for en heller hardere landing fremover, herunder resesjon, fortsetter å plage markedene», skriver Midtgaard i en rapport fra Handelsbanken.

Natt til torsdag har Kina offentliggjort de offisielle PMI-tallene for juni, som viste seg sterkere enn ventet. Ifølge Handelsbanken reflekterer dette gjenåpningseffekter, og det er ikke ventet at momentumet vil vare ved.

Ny kvartalsesong

Investorene forbereder seg nå på en ny runde med kvartalsrapporter ettersom andre kvartal avsluttes torsdag.

«Forventningene til kvartalet har kommet kraftig ned, dog usikkerheten til de kommende kvartalene er fortsatt stor. Med andre ord vil denne resultatsesongen hovedsakelig handle om selskapenes kommentarer til fremtiden (guiding)», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 3,06 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,7 prosent til 29,42. En time etter at handelen tok til på Oslo Børs har hovedindeksen falt 1,8 prosent til 1.185,42 poeng.