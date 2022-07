Danske Banks sjefstrateg Anders Johansen tror ikke vi har sett bunnen i aksjemarkedet for denne gang, ifølge DN.

– Jeg tror ikke det, for å være helt ærlig. Både det at inntjeningsestimatene kommer til å komme en del ned, samtidig som risikoen for en resesjon i Europa eller USA, eller begge deler, er såpass sterk, kommer til å påvirke markedet utover høsten, sier han til avisen.

Tips til investorene

Sitt stille i båten, er strategens beste tips til investorene. Han viser ifølge DN til at historikk tilsier at man i snitt gjør det bedre ved å sitte i ro enn å prøve å time markedet.

– Det andre vi nå ser er at både pengemarkedsfond med kort rentebinding og obligasjonsinvesteringer har betydelig høyere forventet avkastning de neste 12 månedene. Godt over fire prosent mener våre norske forvaltere av obligasjonsfond. Det begynner å bli ganske hyggelige nivåer, sier Johansen.

Han peker på at det er kvalitetsaksjer som normalt gjør det bra i ruglete tider.

Hermanruds spådom

Investor Peter Hermanrud sa nylig til Finansavisen at han ikke tror de sykliske aksjene kommer til å ligge på estimatene som analytikerne har fremover.

– En ting er det korte bildet med andre kvartal, men de neste årene tror jeg inntjeningen blir mye lavere enn analytikernes estimater. Aksjene er ikke så billige som det ser ut som. Det er også typisk at markedet tar ned estimatene lenge før analytikerne gjør det, sier han.