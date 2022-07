Kylian Mbappé investerer i SoftBank-støttet selskap

Paris Saint-Germains angrepsspiller Kylian Mbappé følger med superstjernene Lionel Messi og Cristiano Ronaldo inn i NFT-verdenen og blir investor i det SoftBank-støttete selskapet Sorare, skriver Financial Times.

Mbappé vil også bli merkevareambassadør for Sorare, som driver et nettspill som baserer seg på digitale fotballkort.

Selskapet har nektet å utgi økonomiske detaljer rundt avtalen med Mbappé.

Kryptoselskaper har den siste tiden investert i idrettslag og signert stadion- og sponsoravtaler, med sikte på å utvide mot det enorme globale publikummet som følger idrettene.

Denne trenden har fortsatt med uforminsket styrke til tross for den nåværende uroen i markedet for kryptovalutaer og den økende granskingen av digitale fan-tokens, hvorav de fleste har sett verdien kollapse i løpet av dager etter lansering, skriver de videre.

Kryptoekspert Ian Harnett, investeringsdirektør i Absolute Strategy Research, har allerede kommet med dystre spådom for fremtiden til verdens største kryptovaluta.

Han mener at bitcoin sannsynligvis vil falle til en bunn på 13.000 dollar, som tilsvarer en nedgang på over 35 prosent fra dagens nivåer.

Slike advarsler har ikke avskrekket store aktører fra å omfavne det begynnende markedet. Ronaldo inngikk en avtale forrige uke for å promotere NFT-er for kryptobørs Binance, mens Messi ble enig om en avtale tidligere i år med fan-tokenselskapet, Socios, ifølge Financial Times.