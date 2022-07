Jenny Skavlan Holding viser nok en gang millioninntekt.

Holdingselskapet fikk i 2021 et resultat på 1,5 millioner kroner og et utbytte på 300.000. Til sammenligning var det noe lavere enn toppåret 2020, hvor resultatet endte på 2 millioner kroner, og et utbytte på 2,05 millioner.

Jenny Skavlan er blant annet kjent som programleder, modell, skuespiller, forfatter, frontfigur for gjenbruksappen Tise og svært aktiv i sosiale medier. I tillegg til alt dette, viser Skavlan at hun er god med regnskapet også.

Millionoverskuddet kommer fra investeringen i Jenny Skavlan AS, hvor hun har 80 prosent eierandel. Selskapet hadde i fjor en omsetning på 3,5 millioner kroner og et årsresultat på 1,7 millioner. De resterende 20 prosentene er eid av selskapet Pullman Management.

I 2020 sto Skavlan oppført med en inntekt på 1.364.479 kroner og null i formue.

Gjenbruksinfluencer

På Instagram er Skavlan meget aktiv, og kan skilte med respektable 481.000 følgere. Der deler hun blant annet sitt engasjement for gjenbruk. Skavlan var med på appen Tise fra start, og bidro til den raske veksten. Tise henter i følge DN 20 millioner dollar – eller nær 199 millioner kroner i en fersk kapitalinnhentingsrunde.