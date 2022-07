EU skal temme «den ville vesten»

Medlemslandene i EU har blitt enige om nye regler som skal bidra til å regulere kryptovaluta, skriver Reuters. Dette skjer etter at den store nedgangen i bitcoin har satt press på myndigheter til å regulere markedet.

Så langt har det globale kryptomarkedet vært tilnærmet uregulert, med unntak av at land i EU har måttet vise at de ikke bedriver hvitvasking av penger.

Representanter for det europeiske parlamentet og EU uttaler at EU nå har blitt enige om nye regler for kryptovaluta, og de forventes å bli gjeldende fra slutten av 2023.

– I dag har vi tatt steg for å temme den ville vesten i form av kryptovaluta, som forhåpentligvis vil skape litt harmoni i markedet, skriver Stefan Berger, lovgiver i EU-parlamentet.

Skal gi ut «krypto-pass»

Den nye loven gir utstedere og tilbydere av kryptovaluta et «krypto-pass» som kan brukes til å drive virksomhet i EU. Loven skal også gi mer beskyttelse til til konsumenter. Storbritannia og USA har ikke innført liknende lover.

Bitcoin, som er verdens største kryptovaluta, har kollapset til en pris på 17.600 dollar per enhet. Under lovforhandlingene ble både volatiliteten og energiforbruket ved utvinning påpekt som årsaker til at det må innføres reguleringer.

– Vi har blitt enige om at kryptoprodusenter må informere om energiforbruket og miljøpåvirkning som driften har, skriver lovgiver Urtasun.