Profilert krypto-svindler etterlyses av FBI

Ruja Ignatova, også kjent som «kryptodronningen», har blitt lagt til på FBIs liste over de ti mest ettersøkte rømlingene.

OneCoin-gründeren har angivelig svindlet til seg 12 milliarder pund, altså 152 milliarder kroner, i det som skal være et av de største pyramidespillene i historien, ifølge Bloomberg.

Luftslott

«Ignatova hadde en fantastisk CV, hun studerte angivelig juss i Oxford og jobbet i McKinsey. Nå er hun på samme FBI-liste som kartell-ledere, kidnappere og mordere,» sa Damian Williams, USAs advokat for det sørlige distriktet.

MOST WANTED: 30. juni publiserte FBI dette bildet. Foto: AFP

FBI tilbyr en belønning på 100.000 dollar for informasjon som fører til arrestasjon.

OneCoin genererte 3,4 milliarder euro i inntekter fra 2014 til 2017, men hadde ingen reell verdi og kunne ikke brukes til å kjøpe noe. I realiteten var det et pyramidespill som betalte provisjon til millioner av medlemmer for å rekruttere andre til å kjøpe valutaen.

Ignatova fylte auditorier over hele verden og oppfordret investorer til å bli med i «den finansielle revolusjonen» og lovet dem at OneCoin «ville forvandle livet til folk,» sa Williams.

Etter at Ignatova mistenkte at hun ble etterforsket i USA, satte hun seg på et fly til Hellas og forsvant sporløst. Hun har angivelig bånd til Russland og De forente arabiske emirater, ifølge Bloomberg.

Dette er OneCoin OneCoin ble ble etablert i 2014 av bulgarske Ruja Ignatova.

Valutaen ble markedsført som et alternativ til Bitcoin.

I realiteten hadde valutaen ingen reell verdi og kunne ikke brukes til å kjøpe noe.

I november 2019 avdekket Aftenposten at det fortsatt pågikk virksomhet i Norge.

Økokrim konkluderte i 2020 at «OneCoin fremstår som et pyramidespill knyttet til noe som skal være en kryptovaluta, men er et bedrageri som antas å ha tiltrukket seg nærmere 4 milliarder euro mellom 2014 og 2018 med knytninger til organiserte kriminelle på Balkan.»

I mai plasserte Interpol henne på sin mest ettersøkte liste.