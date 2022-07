Nordeas meglertopp går av

Sjefen i Nordea Markets, Thorodd Bakken, har sagt opp stillingen som han har hatt siden september 2019.

«Selv om det er en stor lettelse å endelig offentliggjøre dette, må jeg innrømme at det er med veldig blandede følelser jeg har kommet til en slik konklusjon,» skrev Bakken i et innlegg på LinkedIn torsdag.

Hva Bakken skal gjøre videre er ikke kjent, men han skriver videre:

«Nå er det snart på tide for meg å gjøre noe annet. Jeg vil i løpet av høsten jobbe for å hjelpe og støtte en smidig overlevering til den nye ledelsen. Når overleveringen er avsluttet vil jeg også starte og forberede meg til neste kapittel i karrieren. Jeg har noen planer allerede, og jeg ser frem til å dele mer når tiden er inne.»

Philip Erlandsson tar over stafettpinnen som Head of Markets, etter over 10 år i Nordea.