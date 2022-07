Betalingstjenesten Vipps hadde et underskudd på 181 millioner kroner før skatt i 2021, mot et tap på 35 millioner kroner året før, ifølge DN.

Underskuddet skyldes emisjonskostnader og bytting av ID-plattform.

– Vi hadde i utgangspunktet tenkt at vi skulle gå mer i balanse. Det er ekstraordinære forhold med store investeringene som vi nå ser resultatet av i regnskapet, sa adm. direktør Rune Garborg til avisen.

Inntekts-hopp

Selskapet hadde likevel en kraftig økning i inntektene, som landet på 1,77 milliarder kroner i fjor, som er en økning på 272 millioner fra samme tid året før.

Vipps hadde den største veksten innafor netthandel, og økningen i antall nettbutikker som tilbyr Vipps-betaling økte med 70 prosent i 2021. Det er derimot uklart når Vipps blir lønnsomt, da betalingstjenesten har gått i minus hvert år siden oppstart i 2015.

– Tidspunktet for lønnsomhet avhenger av investeringsnivået. Tidligere var transaksjonskostnadene høyere, men de har nå krympet. Vi ønsker å få ned transaksjonskostnadene for hele brukermassen. Dette er et område vi ønsker å se på når vi får en nordisk tilstedeværelse, sa Garborg videre til DN.

