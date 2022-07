Totalt 47 av 51 analytikere som følger selskapet har enten en kjøpsanbefaling eller overvektsanbefaling på aksjen, ifølge tall fra Wall Street Journal.

Uber

JPMorgan-analytikerne nevner combacket til «rideshare» og den jevne veksten innen matleveringsindustrien som hovedårsaken til at de velger Uber som en av de beste amerikanske investeringsmulighetene.

Selv om de nedjusterer kursmålet til Uber forventer analytikeren at justert EBITDA skal øke med 149 prosent dette året, noe som vil utkonkurrere DoorDash og Lyft.

Ifølge Wall Street Journal har 39 av 43 analytikerne som følger Uber en kjøps- eller overvektsanbefaling på aksjen, mens de fire siste har en holdanbefaling.

Booking

Booking Holdings, som blant annet eier Booking.com, Priceline, Rentalcars.com og Agoda, har klart seg klart bedre enn konkurrenten sine. Aksjen har imidlertid tapt seg 26 prosent dette året. JPMorgan forventer at selskapet vil bli det mest lønnsomme i bransjen, med en forventning på 30 prosents justert EBITDA-margin i år.

- Reisesøk på Google har så langt overgått 2019- og 2021-nivåer dette året, noe som kan signalisere lavere nedsiderisiko i andrekvartals-estimater, ifølge analytikerne.

FERIE: Booking forventer å gi mer lønnsomhet enn konkurrentene Foto: Booking.com

Imidlertid kutter JPMorgan-analytikerne kursmålet sitt fra 2435 dollar pr. aksje fra 2900 dollar pr. aksje, samtidig som de gir Booking en overvektsanbefaling.

22 av 34 analytikere som følger selskapet har enten en anbefaling om kjøp eller overvekt i aksjen, ifølge Wall Street Journal.

Dystre utsikter for markedet

Andre investeringsbanker har meldt om dystre utsikter for hele aksjemarkedet. Morgan Stanleys amerikanske aksjestrateg Mike Wilson spådde tidligere denne uken at S&P 500-indeksen ville falle ytterligere 27 prosent ettersom inntjeningen har falt med over 20 prosent.

–Bear-markedet er sannsynligvis ikke over, selv om det kan føles slik i løpet av de neste ukene, sa Wilson i en Morgan Stanleys egen egen podkast.