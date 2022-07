Den digitale handelsplattformen Voyager Digital har pauset all handel, innskudd og uttak fra deres plattform. Legger de frem i en uttalelse publisert natt til lørdag norsk tid.

"Dette var en utrolig vanskelig avgjørelse, men vi tror at det er riktig gitt den nåværende markedssituasjonen," sier Stephen Ehrlich, administrerende direktør til CNBC.

UTROLIG VANSKELIG: Stephen Enrlich, administrernede direktør i Voyager Digital velger å stanse handel, uttak og innskudd på sin plattform som et resultat av vanskelige markedsforhold. Foto: REUTERS/Brendan McDermid

Nyhetene kommer noen dager etter at en kunde av Voyager feilet å betale et lån verdt flere hundre millioner dollar. Dette øker frykten for evnen til låntakere å betale långivere det de skylder og hvilke smitteeffekt denne trenden kan ha på industrien.

De mest handlede kryptovalutaene Bitcoin og etherum er ned mer enn 70 prosent fra toppnivåer i november. Dette har skapt uro i markedet og problemer for flere plattformer.

"Vi jobber intenst med å styrke vår balanse og ser etter andre alternativer vi kan møte kunders likviditetskrav," sier Ehrlich i selskapets uttalelse ifølge CNBC.

I en uttalsele fra deres nettsider kommer det frem at verdien på selskapets krypto-verdier var på 685 millioner USD dollar, sammenlignet med 1.120 milioner USD dollar plattformen hadde som lån.

Så langt kan de se ut til at verdens to største kryptovalutaer er upåvirket av nyheten. Bitcoin er opp omtrent 2 prosent og etherum er ned omtrent 0,8 prosent siden nyheten ble offentlig.

Nyhetene om suspandert handel hos Voyager kommer mindre enn en måned etter av rivalen Celsius Network annonserte suspenderte uttak fra plattformen, som et resultat av de ekstreme markedsforholdene, i følge CNBC.

Celcius har enda ikke annonsert hvilke spesifike planer de har videre for å gjenoppta handel på plattformen.