Ifølge Bloomberg har verdens 500 rikeste tapt 13,9 billioner kroner i første halvdel av året.

Musks formue stupte 618 milliarder kroner. Bezos så formuen falle med 628 milliarder kroner, og Zuckerbergs formue er blitt mer enn halvert så langt i år.



Det kraftige fallet i formuene til milliardærene står i stor kontrast til de to foregående årene, da formuen deres har skutt til værs ettersom sentralbanker slapp løs stimuleringstiltak uten sidestykke i kjølvannet av pandemien.

Når sentralbankene hever renten for å bekjempe inflasjonen, har noen av de største selskapene i verden hatt sine verste måneder noensinne.

Til tross for markante fall i aksjekursene til Tesla og Amazon, står fortsatt Musk som verdens rikeste, med en formue 2.079 milliarder kroner. Bezos er nummer to med en formue på 1.292 milliarder kroner.

Leter etter muligheter

Milliardærklassen har samlet så mye rikdom de siste årene at de aller fleste tåler det verste første halvåret siden 1970 for S&P 500-indeksen. Det er ofte når det er blod i gatene at de beste oppkjøpsmulighetene kommer.

Det mest nylige og mest høyprofilerte oppkjøpet tilhører Musk, som tilbød Twitter 54,20 dollar per aksje, eller 44 milliarder dollar for å kjøpe selskapet.