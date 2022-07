Det er fortsatt avstand mellom pilotene og SAS i meklingen om årets lønnsforhandlinger og fristen utsettes fra lørdag til mandag 4. juli.

E24 har vært i kontakt med flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs, som er positiv til at fristen er utsatt.

Elnæs mener at utsettelsen viser at begge parter er villig til å gjøre det de kan for å komme til den beste løsningen. Den utsatte fristen viser at SAS er opptatt av passasjerene, samtidig som det legger et stort press på selskapet.

Bristepunkt

Etter nok en utsettelse av fristen i meklingen, står SAS nå på et bristepunkt. Blir de ikke enige med pilotene, kan over 900 bli tatt ut i streik. Det vil føre til en rekke endringer og innstillinger på flyavganger i sommer.

– Det vil være den mest skadelige konflikten i SAS’ historie, sier Elnæs i et intervju med E24.

Han sier vi må se streiken i konteksten vi er i. Folk har nesten ikke reist siden før pandemien, og flere har bestilt hotell og kanskje har andre bestillinger de kan risikere og ikke få benyttet.

Tre år siden sist

Sist streik for pilotene i SAS var for tre år siden, hvor streiken varte en uke. Klarer SAS å løse denne konflikten, kan det bli en liten opptur, Sier Elnæs til E24.