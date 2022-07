Dette skjer i dag – mandag

Dette er noen av hovedsakene i Finansavisen:

Norwegian Concept opplevde en boom i salget av fritidstøy i fjor. Omsetningen steg 36 prosent til 266 millioner kroner. Resultatet før skatt økte med hele 82 prosent til 62 millioner.

Dermed kan familien Mykjåland juble over saftig utbytte. Det er satt av et utbytte på 20 millioner i Norwegian Concept Holding og 17,3 millioner i Fit Holding.

Blant eierne er Lene Mykjåland, tidligere landslagsspiller i fotball.

Flere milliardinvestorer kan heve glasset etter at Credo Partners har solgt det danske billigvinselskapet Globus Wine til Anora.

Globus Wine er solgt til en selskapsverdi på 90 millioner euro. For Credo Partners og deres investorer innebærer det at pengene er gått firegangeren på fem og et halvt år.

Martyn Hole i Capital Group tror teknologiaksjer skal opp - men ikke nå. Årsaken er at forventningene kan være for optimistiske i det kortsiktige bildet.

Aksjemarkedene pleier å være altfor optimistiske på kort sikt, men de pleier å undervurdere ting på lengre sikt, sier han.

På lengre sikt mener Hole for eksempel at veksten innen skytjenester er massivt undervurdert. Han tror også at halvledere kan komme tilbake i vinden igjen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Senterpartiet.

At partiet skulle få en velgeroppslutning på 22,3 prosent i desember 2020, var det absolutt ingen som kunne forutse. Nå har partiet utrolig nok falt helt ned til 4,7 prosent.

Hadde det vært valg nå, ville Senterpartiet ha mistet 19 av 28 stortingsrepresentanter, og partiet ville snust på sperregrensen. Større krise kan et parti knapt få, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Tyskland: Handels- og driftsbalanse mai, kl. 08.00

ØMU: Sentix investortillit juli, kl. 10.30

ØMU: PPI mai, kl. 11.00

Annet:

USA: Børsene stengt