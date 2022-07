Analytiker Magne Østnor i DNB Markets skriver mandag at høy inflasjon, mer bekymrede sentralbanker og stadig høyere renter har vært viktige årsaker til at både økonomien og finansmarkeder kan legge bak seg et svakt kvartal.

Østnor mener videre at resesjonsfrykten har tatt over for inflasjons- og rentefrykt. Det skrives at markedsaktører får stadig mer tro på at sentralbanker nå vil prioritere å få inflasjonen ned og det ikke vil skje uten en resesjon som konsekvens.

På bakgrunn av dette skriver Østnor at renter har korrigert kraftig ned. I USA er 2 års swaprenter ned 70 basispunkter til 3,13 prosent, og bare på fredag var fallet på 15 basispunkter. I dette menes det nå at FED vil heve styringsrenten til 3,5 prosent i løpet av året.

Nøkkeltall understøtter resesjonsfrykten

Fredag ble det kjent at inflasjonen i eurosonen steg med 0,5 prosentpoeng til 8,6 prosent i juni. Til tross for at kjerneinflasjonen falt noe tilbake, mener Østnor at dette skyldes tyske myndigheters kollektiv- og drivstoff støtte i sommermånedene. I USA falt ISM-indeksen for industrien til det som nå er det laveste nivået på to år.

Videre skrives det at det norske arbeidsmarkedet fortsatt fyrer på alle sylindre, og ledigheten holder seg på lave 1,6 prosent. I motsetningen til industrien i andre land øker de norske aktivitetsutsiktene ifølge PMI-indeksen. DNB mener at etterspørselen er solid, og at flere bedrifter rapporterer om økte lagernivåer som en buffer mot mulige leveringsproblemer.