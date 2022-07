Nordnets fondskunder kjøpte for 840 millioner i juni, men solgte for 1.218 millioner kroner. Dette ga 378 millioner kroner i nettosalg, fordelt med 299 og 79 millioner kroner på henholdsvis aksje- og rentefond.

I første halvår ble fond nettosolgt for rundt 1,2 milliarder, derav aksjefond for knapt 800 millioner kroner.

Sentralbankenes varsler om aggressive renteøkninger for å stagge den høye inflasjonen har utløst frykt for resesjon, for eksempel i USA. Samtidig raser Ukraina-krigen videre.

Verste halvår siden Nixon

Verdensindeksen falt hele 9 prosent i juni, og er ned 21 prosent hittil i år, målt i dollar. Det samme gjelder S&P 500, som har lagt bak seg sitt verste første halvår siden 1970 – da Richard Nixon var president i USA.

– Det er lett å bli nærsynt i disse «bjørnetider». Husk at det globale aksjemarkedet nå er på samme nivå som for ett år siden, målt i norske kroner. Avkastningen i globale indeksfond siste tre, fem og ti år er ennå meget hyggelig – 10-15 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet i en pressemelding.

Kronen dempet fallet

Målt i norske kroner er verdensindeksen ned kun 11 prosent hittil i år. Årsaken er at kronen har svekket seg vesentlig mot dollar og euro siden årsskiftet. Valutaeksponeringen du får i internasjonale aksjefond fungerer ofte som en naturlig forsikring mot dårlige tider – en slags støtpute.

– Den norske kronen er som regel medsyklisk: i perioder med stigende aksjemarkeder har den en tendens til å styrke seg, mens den tenderer til å svekke seg i perioder med svake aksjemarkeder, som nå. (...) Dette er et godt argument for ikke å valutasikre investeringene sine, fortsetter Sættem.

Solgte tech og høyrente

På salgstoppen i juni ligger to teknologifond: Thematica Future Mobility og DNB Teknologi.

Førstnevnte investerer i batteriprodusenter og elbilprodusenter, og ligger helt i avkastningstoppen med over 50 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning de siste tre årene. I år er fondet imidlertid ned 8 prosent.

Rentefondene Alfred Berg Nordic High Yield og Heimdal Høyrente er også blant de ti mest solgte i juni. De norske high yield-fondene falt 1-3 prosent i juni, og snittavkastningen hittil i år er rundt null.

– Våre kunder har nettosolgt high yield-fond hittil i år. Disse fondene er de mest risikable rentefondene, og vil ventelig gjøre det svakere hvis økonomien og aksjemarkedene skulle forverre seg, sier spareøkonomen.

På kjøpstoppen i juni lå Pareto Aksje Norge, KLP Pengemarked og Nordea Stabile Aksjer Global Etisk.