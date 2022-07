Dette skjer i dag - tirsdag

Dette er noen av hovedsakene i Finansavisen:

Stein Erik Hagen har i mange år tjent gode penger, men så langt i 2022 har han slitt.

Hittil er tapene på drøye 4,5 milliarder kroner. Hagens største posisjon er i Orkla, som er ned litt over fem prosent. Det gir han et tap på 1,5 milliarder, sett bortifra utbytte.

Utover de børsnoterte investeringene, har Hagen store verdier i eiendom. Økte renter kan bidra til å gi milliardæren et seigt siste halvår.

Millionæren Sam Juul selger øyparadis for 2,8 millioner kroner. Øyen ligger i Meløy kommune på Helgelandskysten. Totalt handler det om 86,7 mål sommeridyll.

Eiendommen ble kjøpt for 1,8 millioner kroner i 2020. Juul selger dermed med en pen gevinst etter snaue to år.

Det ble ikke enighet mellom partene, og SAS-pilotene går til streik. – Et selskap som flyr rett mot konkurs, hevder Sydbank-analytiker Jacob Pedersen.

SAS-aksjen falt mandag nesten seks prosent etter at SAS varslet at flere hundre flygninger står i fare for å bli innstilt.

For selskapets del kommer streiken på verst tenkelige tidspunkt, der selskapet bare så vidt har klart seg gjennom pandemien og en periode med skyhøye drivstoffpriser.

Pedersen hevder i en egen rapport at selskapet heller ikke er konkurransedyktig.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om senking av bensinavgiften.

I Europa har ti land, inkludert Sverige, senket deler av bensin- og dieselavgiften for å få pumpeprisen ned. I Norge er det FrP og Sylvi Listhaug som sterkest har krevd avgiftskutt når pumpeprisen for bilistene har nærmet seg 30 kroner pr. liter.

Bensinprisen har ikke falt så mye som forventet eller kuttet i avgift skulle tilsi. Mange er forbannet, men i en fri markedsøkonomi er det nettopp slikt som skjer, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro

Norge: Eiendom Norge boligpriser juni, kl. 11.00

Japan: PMI tjenester juni, kl. 02.30

Kina: Caixin PMI tjenester juni, kl. 03.45

Australia: Rentebeslutning, kl. 06.30

Frankrike: Industriproduksjon mai, kl. 08.45

Spania: PMI tjenester juni, kl. 09.15

Italia: PMI tjenester juni, kl. 09.45

Frankrike: PMI tjenester juni, kl. 09.50

Tyskland: PMI tjenester juni, kl. 09.55

ØMU: PMI tjenester juni, kl. 10.00

UK: PMI tjenester juni, kl. 10.30

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

USA: Industriordrer mai, kl. 16.00

Annet

Nordic Technology Group: Første noteringsdag på Euronext Growth

Huddly: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 14.00