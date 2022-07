Første halvår i aksjemarkedet har gitt oss en brutal nedtur – spesielt utenfor egne landegrenser. S&P 500 er ned 20 prosent i år, Nasdaq nærmere 30 og den globale MSCI-indeksen har sin verste utvikling noensinne i første halvår.

Her i Norge har imidlertid børsen klart seg godt, hovedsakelig takket være en knallsterk oljesektor og et Equinor som har klatret 50 prosent hittil i år.

Putins Ukraina-invasjon har gitt stigende olje- og gasspriser som igjen har satt fyr under inflasjonen rundt i verden. For å få bukt med de stigende prisene heves styringsrentene over en lav sko av sentralbankene i alle verdenshjørner. Men noen begynner å handle.

– Noen investorer synes aksjer er billige og begynner å plukke litt etter den siste tids kursfall, sier Bård Kittelsrud i DNB Markets, til Finansavisen.



Her er analytikernes beste kjøpsmuligheter for andre halvår.

Eirik Rafdal i Carnegie har dratt ned kursmålet på børstaper AutoStore med nær 30 prosent til 36 kroner. Han er imidlertid fremdeles bull på lageraksjen og anbefaler kjøp. Det er en oppside på 120 prosent fra kursen i dag.

Doblingskandidater

Bank of America har plukket sine favoritter som de tror vil utkonkurrere det brede markedet.

Et av toppvalgene er Airbus. Selskapet har sterk balanse og både inntekter og marginer er ventet å stige, ifølge Bank of America-analytiker Eric Lopez. Han ser også god utvikling fremover for Defence and Space og Helicopter-avdelingene.

Kursmålet på 179 euro gir en oppside på hele 90 prosent i aksjen.

Den nederlandske halvlederprodusenten ASML spås også sterk vekst sammenlignet med konkurrentene. Ifølge BofA er ASML et «defensivt navn i usikre tider». Meglerhuset tror selskapet vil heve guidingen for 2025-2030.

Kursmålet på 733 euro gir en oppside på 70 prosent fra gårsdagens sluttkurs.

Den tyske industrigiganten Siemens får også kjøpsanbefaling av den amerikanske storbanken. Selskapet omtales som et «motstandsdyktig selskap det er verdt å betale for» og har en solid og voksende portefølje.

– Siemens var det eneste selskapet vi har dekning på som slo estimatene og hevet inntektene i andre kvartal, og i tillegg slo estimatene på fri kontantstrøm, sier Lopez.



Kursmålet på 175 euro gir over 80 prosent oppsidepotensial.

Kina-comeback

JPMorgan plukker aksjer i Kina i det de omtaler som «Kinas Internett-comeback».

Kinesiske tech-giganter har falt tungt helt siden oktober 2020 da myndighetene i Beijing tok jerngrep fordi de mente at selskapene hadde monopol og kvelte vekstmulighetene til mindre selskaper. Bedring i forholdet til USA gir gode utsikter, mener JPMorgan.

Kjøpsanbefalingene innbefatter elbilprodusentene NIO og Warren Buffett-støttede BYD. NIO rapporterte om 13.000 leverte biler i juni, opp 60 prosent fra i fjor. BYD doblet juni-salgene fra mai.

Tech-giganter som Meituan, Pinduoduo, Alibaba og Tencent anbefales også kjøpt.