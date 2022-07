Rekordhøye ansettelsesplaner i finansbransjen

Finansbransjen forventes å ansette rekordmange i tredje kvartal, ifølge ManpowerGroups nyeste arbeidsmarkedsbarometer. 52 prosent av arbeidsgiverne innen bank, finans, forsikring og eiendom forventer å øke bemanningen i tredje kvartal, mens bare 9 prosent forventer å redusere arbeidsstyrken.

Ifølge undersøkelsen er bank og finans den bransjen som har høyest bemanningsutsikter for det kommende kvartalet. Dette er også det sterkeste kvartalet for bransjen siden undersøkelsen startet i 2003.

Skyhøye forventninger

– Dette er det tredje kvartalet på rad med skyhøye forventninger for bank, finans og forsikring. Vi har aldri hatt så høy aktivitet og pågang fra kunder om å finne folk til denne næringen, sier konserndirektør for Strategic Accounts i ManpowerGroup, Frode Halvorsen.

Halvorsen ser flere faktorer som gjør at finansbransjen bemanner opp, og trekker særlig frem to drivere for veksten. Den første er at bankene øker bemanningen for å etterleve strengere myndighetskrav, for eksempel knyttet til økt kundekontroll. Den andre er at bankene aktivt bygger opp teknologikompetanse.

– Mange av de norske bankene har en tydelig uttalt vekststrategi. Ser vi på finansnæringen i Norge, er den fortsatt liten sammenliknet med for eksempel Danmark og Sverige, men mye ligger nå til rette for at finansnæringen her hjemme skal kunne vokse ytterligere, sier Halvorsen.