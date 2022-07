Dette skjer i dag – onsdag

Dette er hovedsakene i Finansavisen:

Morten Astrup har shortet Oslo Børs, kjøpt containerskip og satset tungt i oljeservice. Det tjente han 190 millioner på i 2021.

2022 ligger an til å bli nok et godt år for Astrup. Han trekker frem Borr Drilling som en av bidragsyterne til det gode resultatet så langt.

Investor Christen Sveaas har så langt i år gjort en kule i flere offshore-selskaper. Siden mars har en tjent en milliard.

Nå satser han på PGS, og sitter med aksjer til en verdi av rundt 30 millioner kroner. Det føyer seg inn i rekken av veddemål innenfor offshoresektoren for Sveaas.

Høyere rente er ingen hindring: boligprisene på sørlandet er rekordsterke.

Byen som har den sterkeste utviklingen hittil i år er Kristiansand, hvor det kan skiltes med en prisoppgang på hele 12,6 prosent.

Boligprisene på landsbasis falt nominelt 0,3 prosent i juni.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om «pilotleder og toppleder like dårlige».

Man skal ha nerver av stål hvis man skal være aksjonær i SAS. Det har ikke næringsminister Jan Christian Vestre, og derfor takket Norge nei til å tegne ny kapital i selskapet.

De dumsnille som vurderer å bytte gjeld i SAS-aksjer, til hvilken kurs skal det bli? Her snakker vi om gratisbilletter, skriver Hegnar

Finanskalender:

Makro:

Sverige: BNP-indikator mai, kl. 08.00

Tyskland: Industriordrer mai, kl. 08.00

ØMU: Detaljhandel mai, kl. 11.00

USA: PMI tjenester juni, kl. 15.45

USA: ISM tjenester juni, kl. 16.00

USA: JOLTS ledige stillinger mai, kl. 16.00

USA: Fed, referat rentemøte, kl. 20.00

Annet:

Norwegian Air Shuttle: Trafikktall juni, kl. 08.00

Nordic Nanovector: Webcast ifm. Paradigme-avvikling, kl. 08.30

Ørn Software: Akseptperiode for EG Norges bud utløper, kl. 16.30

Finnair: Trafikktall juni, kl. 08.00

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasin, kl. 13.00

USA: API oljelagertall, kl. 22.30