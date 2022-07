Kryptoplattform begjærer seg konkurs

Sist uke skrev Finansavisen at kryptoplattformen Voyager følger etter sin rival Celsius og stanser handel, innskudd og uttak for sine kunder.

Onsdag morgen kommer nyheten om at Voyager har begjært seg konkurs, melder Reuters.

I sin kapittel 11-konkursinnlevering estimerte plattformen at de har mer enn 100.000 kreditorer og et sted mellom én og 10 milliarder dollar i eiendeler, samt forpliktelser til samme verdi.

Kapittel 11-konkursprosedyrer i USA lar selskaper utarbeide behandlingsplaner mens de forblir i drift.

«Den langvarige volatiliteten og frykten i kryptomarkedene de siste månedene, samt Three Arrows Capitals mislighold på et lån fra vårt datterselskap Voyager Digital, krever at vi tar bevisste og avgjørende handlinger nå,» sa Voyagers adm. direktør. Offiser Stephen Ehrlich sa i en uttalelse.

Selskapet har over 110 millioner dollar i kontanter og eide kryptoaktiva for hånden og ønsker å betale ansatte på vanlig måte og fortsette deres primære fordeler og visse kundeprogrammer uten avbrudd.

Nedgangen i kryptovalutamarkedet ble utløst av kollapsen av Terraform stablecoin, samt at plattformen Celsius stanset uttak. Etter dette har flere plattformer stanset uttak for å bevare likviditet.