DNB Markets: – Oppsiderisiko knyttet til flaskehalser

Analytiker i DNB Markets Knut A. Magnussen skriver at referatet fra Feds rentemøte i juni viste at komiteen var svært bekymret for den høye inflasjonen og for at den kunne stige videre. Det skrives at Ifølge FOMC var det oppsiderisiko for inflasjonen knyttet til flaskehalser i verdikjedene, økende energi og råvarepriser.

Samtidig er FOMC bekymret for at den økonomiske veksten vil bli svakere enn ventet fremover. Meglerhuset forventer fortsatt at Fed vil heve renten med nye 75 basispoeng på møtet 27. juli.

Videre mener Magnussen at lavere råvarepriser kan være positivt for økonomien fremover, fordi det vil kunne bidra til å dempe inflasjonen. Nedgang i fraktkostnader og kortere leveringstider ser også ut til å kunne bidra til å dempe inflasjonspresset fremover.

Sterk vekst i Europa

Europeiske aksjemarkeder hadde en god dag i går, der mange av de store nøkkelindeksene hentet inn mye av tirsdagens fall. Amerikanske børser hadde også en moderat utvikling.

Magnussen skriver også at den svenske BNP-indikatoren viste en mye sterkere utvikling enn ventet. Indikatoren steg med 0,7 prosent, mens det var forventet en oppgang på 0,2 prosent. Det menes at veksten bør gjøre det enkelt for den svenske Riksbanken å sette opp renten fremover.

Videre steg detaljomsetningen med 0,2 prosent i mai. Dette var en svakere vekst enn ventet, der varebruket tynges av at konsumet av tjenester er på vei tilbake, men også av lav forbrukertillit, høy inflasjon og mye usikkerhet.

DNB Markets: - Viljen til å ta risiko er dempet