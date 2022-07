ESB ber bankene være forberedt på resesjon

Banker i eurosonen bør ta med risikoen for en resesjon når de beregner hvor mye kapital de kan betale til aksjonærene, sa ESBs fungerende styreleder Andrea Enria torsdag, ifølge Reuters.

«Vi ber individuelle banker vurdere sine kapitalbaner for å inkludere tilstrekkelig med oppdaterte ugunstige makroøkonomiske scenarier, spesielt inkludert resesjonsfaren,» sa Enria.

Disse kapitalbanene bør brukes av banker når de kunngjør distribusjonsplaner, ifølge ESB.

Frykten for resesjon sprer seg og flere økonomer advarer om at både Storbritannia og USA står i fare for resesjon.

Verdensbankens president David Malpass sa tirsdag at «for mange land vil resesjon være vanskelig å unngå.»