– Det ser ut som Flyr har kommet godt i gang. Det et et ideelt tidspunkt å starte opp. Jeg tror ikke man skal se for mye på tallene i detalj, siden det er et oppstartsselskap, sier aksjekommentator Karl-Johan Molnes.

– Hvis SAS roter det til for seg selv, så blir Flyr en god nummer to etter Norwegian, sier han.

Aksjekommentatoren trekker frem at man skal være forsiktig med å eie aksjer når det er nedgangskonjunktur

– Det er viktig å time riktig. Ut av nedgangskonkjukturen vi holder på å gå gjennom, er jeg sikker på at Norwegian og Flyr vil være gode aksjer å eie. Men man skal være forsiktig med å kjøpe nå, sier han.