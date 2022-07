Dette skjer i dag – fredag

Dette er noen av hovedsakene i Finansavisen fredag 8. juli:

I fjor var det helt kokko, sier Skyfall Ventures-partner Preben Songe-Møller. Nå tror ekspertene at det norske venturemarkedet vil få en kalddusj.

Inflasjon, forsyningtrøbbel, krig og økte renter har skapt utfordringer for mange selskaper med inntjening langt frem i tid.

Verdsettelsen til høytflyvende startups og teknologiselskaper i det norske private markedet kan dermed også se ut til å stå overfor en tur til frisøren neste gang de henter penger.

Oslo Børs hadde sin beste børsdag på halvannet år etter en oppgang på 3,1 prosent. – Aktiviteten er ekstrem og nå har sentimentet snudd, sier Jan Petter Sissener.

Juni har vært en turbulent måned for oljetunge Oslo Børs, men torsdag var det et kraftig comeback for hovedindeksen. Børsoppgangen torsdag er den høyeste siden november 2020.

Nå skal plutselig alle ha olje og energi. Det er veldig vanskelig å time markedet, sier Sissener.

Dag Høili brant mye av Europris-arven på raske båter, enda raskere biler og feilslåtte investeringer. Men en tomt i Polen er blitt til gull.

I flere år med lite inntekter, men i fjor sto han med 50,8 millioner kroner i finansinntekter og tok 24 millioner i utbytte.

Høili har også vært svært aktiv på børsen gjennom 2022. I det siste har han handlet mye Vår Energi, som nylig er solgt ut sammen med en rekke øvrige aksjeposter.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om hvorfor så mange bommer på boligprisene.

Stort sett alle boligeksperter, enten det er eiendomsmeglere, samfunnsøkonomer og andre kommentatorer, har så langt bommet på boligprisene i år.

Boligprisene skal ned, har mange sagt, men hittil i år er boligprisene opp 8,8 prosent.

Boligene blir solgt etter få dager. I et vilt tempo, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 2. kv.:

ABG Sundal Collier: Kl. 08.00, webcast kl. 09.00

Norwegian Property: Kl. 08.30 webcast

Q-Free: Kl. 09.00 webcast

Protector Forsikring: Kl. 10.00 webcast

Makro:

Japan: Forbrukerkonsum mai, kl. 01.30

Japan: Driftsbalanse mai, kl. 01.50

Canada: Arbeidsmarkedsrapport juni, kl. 14.30

USA: Arbeidsmarkedsrapport juni, kl. 14.30

USA: Grossistlagre mai, kl. 16.00

Annet:

Kid: Inntekter 2. kv.

Utenlandske:

Tryg