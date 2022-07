Musk vil trekke Twitter-budet

Tesla-gründeren Elon Musk skal ifølge CNBC ha et ønske om å trekke budet på Twitter. Dette skjer etter en flere måneder lang konflikt om blant annet «spam-kontoer» på plattformen.

Musk skal i et brev til den amerikanske finanstilsynet (SEC) ha brettet ut om hvordan Twitter-ledelsen har brutt med vilkårene i kjøpsavtalen mellom de to partene, og dette skal være grunnen til at han ønsker å trekke budet.

«Twitter har brutt med sentrale vilkår i avtalen og virker å ha oppgitt falske og villedende opplysninger, som Musk har regnet som sentrale for å få avtalen i orden», skal være et av momentene i brevet til SEC.

Twitters styreleder, Brett Taylor, sier at selskapet fortsatt er innstilt på å gå videre med avtalen slik den står. Han varsler også at han skal være villig til å gå rettens vei for å fullføre oppkjøpet på hele 44 milliarder dollar.

Twitter-aksjen falt 4,8 prosent i etterhandelen fredag kveld.

Én milliard

Det er fra tidligere kjent at dersom Musk skulle ønske å gå fra avtalen etter å ha fått godkjent et offisielt bud, så vil dette koste ham en milliard dollar. CNBC skriver at dersom Musk skulle trekke seg fra kjøpsavtalen, vil det kunne utløse en massiv rettslig kamp.

Zeke Miller, journalist i Associated Press, skriver i en melding på Twitter at selskapet vil gå til sak mot Musk for å tvinge gjennom oppkjøpet. Videre skriver han at selskapet mener det «er sikker på» at søksmålet vil ende med en avgjørelse til deres fordel.

Det spekuleres i at en av grunnene til at Musk ønske å trekke budet er fordi Twitter, i likhet med mange andre store teknologiselskaper i USA, har falt voldsomt på børsen i år.