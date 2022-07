Bitcoinkursen fikk endelig trekke pusten denne uken etter det som har vært et tungt første halvår for investorene. CNBC skriver fredag kveld at kursveksten kommer etter at investorene tror likviditetskrisen som har rammet krypto endelig er over.

Lørdag morgen er bitcoin opp 12,4 prosent så langt denne uken når man regner mot amerikanske dollar. En bitcoin handles nå for 21.663 dollar. Per nå ligger bitcoin fortsatt ikke høyere enn aprilnivåene, og med denne ukens oppgang er valutaen fortsatt ned nærmere 70 prosent fra all-time high i november. Da var kursen nærmere 69.000 dollar for én bitcoin.

Bitcoins beste uke siden oktober ligger på 13,63 prosent stigning. Om prisoppgangen fortsetter gjennom helgen, er det altså mulig å slå dette for verdens største kryptovaluta.

Sist uke måtte Three Arrows, et kryptohedgefond, begjære seg konkurs etter at et plutselig og kraftig fall i digital valuta viste hvor eksponert fondet var for et fall i likviditet, skriver CNBC.