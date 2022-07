Søkkrik statistiker gikk på en smell

Mens børsen gikk til værs i fjor, gikk statistikeren Kjetil Myrlids aksjer til bunns. Han hadde spesialisert seg på teknologiaksjer. Regnskapet for investeringsselskapet Myrlid viser for 2021 et underskudd på 19,8 millioner kroner.

Dermed endte Myrlid tilbake i minus etter lysglimtet i 2020 da han tjente 43,9 millioner. De senere årene har imidlertid vært sørgelig for Myrlid. Etter at han i 2017 cashet inn kjempegevinsten på nær 600 millioner kroner fra salget av Melin Medical, som drev med betalingsterminaler til legekontorer, har han brent penger i aksjemarkedet. 2018 endte med minus på 33,9 millioner. 2019 endte med katastrofale minus 187,8 millioner. Summerer man opp ender man på minus 200 millioner, men det var før katastrofeåret 2022.

Myrlid (Mill. kr) 2021 2020 Driftsinntekter 0,0 0,0 Driftsresultat −3,0 −7,0 Resultat før skatt −19,8 43,9 Årsresultat −28,8 50,4

PCI-tap

«Jeg føler ikke at jeg er så mye smartere enn andre hvis jeg skal være ærlig. Etter slike fall skulle man ønske man satt mer i cash enn man har. Jeg har ikke mye cash», sa Kjetil Myrlid Aasen til Finansavisen vinteren 2020 da en kort vinterferie hadde kostet ham 100 millioner som følge av kurskollaps i Photocure og PCI Biotech.

Han kunne sikkert gjentatt det samme nå. For Myrlid har ikke bare sittet lastet med aksjer, han har også sittet lastet med teknologiaksjer. Den største posten har vært PCI Biotech.

Kreftaksjen sto i 80 kroner for to år siden. For ett år siden var den i 25. Da Myrlid avla regnskapet for drøye seks måneder siden var kursen 14. 2022 har imidlertid sendt verdiene ytterligere ned. Nå står aksjen kun i drøyt 4 kroner.

Mercell-redning

Myrlid har også sittet tungt i Mercell, som var en katastrofe helt frem til oppkjøpstilbudet på aksjene. Det tredoblet verdien av Myrlids aksjer selv om de fortsatt er langt under børsnoteringskursen.

Statistikeren er interessert i sjakk, og har 2,5 millioner Play Magnus-aksjer. Her er det foreløpig ingen oppkjøpstilbud, så aksjen har bare falt og falt mot 8 kroner – milevis under noteringskursen.

Av ferske aksjonæroversikter fremgår det at han har kjøpt seg inn i Induct med 1,2 millioner aksjer. Ellers har han Arcticzymes og Huddlestock.

Myrlids regnskap er avgitt med verdier fra utgangen av 2021. Da viste den børsnoterte delen av porteføljen fortsatt en markedsverdi på 375,7 millioner kroner. I tillegg hadde han andre aksjer for 32 millioner.

Fullinvestert

Siden nyttår er fortsatt PCI Biotech ned 21 millioner kroner, mens Play Magnus er ned 16 millioner. Selv Mercell er ned fra nyttår til tross for oppkjøpstilbudet.

Ultimovacs er ned ganske solid fra nyttår. Det samme er Huddlestock, mens ArcticZymes ikke troner øverst på taperlisten i år.

Myrlid satt med en liten håndfull kontanter ved nyttår, men hadde langsiktige plasseringer for 161 millioner kroner. Han hadde følgelig lite tørt krutt til å hamstre aksjer under børsfallet.