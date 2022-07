Aksjer kan falle 20 prosent til

Investorer som tror aksjemarkedet har priset inn en resesjon etter den seneste tidens børsfall, må tro om igjen.

Analytikerne Mike Wilson fra Morgan Stanley og Nick Colas fra Datatrek advarer om at samleindeksen S&P 500 kan falle nye 20 prosent om det kommer en økonomisk nedtur slik mange indikatorer tilsier.

«På nåværende prising, er det ekstremt lite sannsynlig at aksjer reflekterer det mest sannsynlige scenarioet for fremtidig inntjening hos selskapene om en resesjon inntreffer», skriver Colas i en oppdatering, ifølge CNBC.

Wilson i Morgan Stanley sier børsoppgangen den siste tiden ikke vil vare.

«Vi fortsetter å mene at en hvilken som helst oppgang på kort sikt ikke vil vare, med enda lavere nivåer fremover», sier han.

Børsfall

Børsåret har allerede vært svært smertefullt, og S&P 500 har hatt sitt verste første halvår siden 1970.

Så langt i år er indeksen ned 18,7 prosent.

Sentimentet har surnet på frykt om at Den amerikanske sentralbanken (Fed) vil øke rentene for å temme inflasjonen. Samtidig gir krigen i Ukraina volatile markeder.

Goldman Sachs tok denne uken ned sine utsikter for amerikansk brutto nasjonalprodukt i andre kvartal. Wells Fargo forventer en mer aggressiv politikk fra Fed, og at en moderat resesjon kan være i evje.

Colas argumenterer for at et markedsfall styres av hvor mye selskapenes inntjening minker. I en mild resesjon er det i snitt 25 prosent fall. Om ting virkelig blir ille, kan inntjeningen falle med 50 prosent, skriver CNBC.