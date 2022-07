Seismikkselskapet PGS kom mandag med en handelsoppdatering som viste at inntektene økte fra 186 til 274 millioner dollar.

– Det viser at seismikkmarkedet er i bedring. PGS er et mye tyngre selskap å snu rundt enn TGS. Det som er verdt å merke seg er at ordreboken opp 10 prosent fra forrige kvartal, er den ned 10 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det kan forklare hvorfor aksjen er ned i dag. PGS er fortsatt en svært volatil tradingaksje, sier aksjekommentator Karl-Johan Molnes i Finansavisen.

Vi diskuterer også fusjonen mellom Frontline og Euronav, samt det kraftige kursfallet i Petrolia.

– Man skulle tro når det er så mye vind i sommer at det var lite mygg. Men myggen Petrolia har falt 25 prosent på grunn tørt hull i Nordsjøen, sier Molnes.

Søndag kveld kom Danske Bank med et resultatvarsel, hvor forventningene til årsresultatet for 2022 falt fra 13-15 milliarder til 10-12 milliarder danske kroner.

– Det er veldig tidlig på året å ta en så stor nedjustering. Det er sannsynligvis bare den første og det kommer sannsynligvis nye nedjusteringer i forbindelse med tredjekvartalstallene og nok en nedjustering når året er omme, sier han.