Dette skjer i dag - tirsdag

Dette er noen av hovedsakene til Finansavisen tirsdag 12. juli.

Morten Romslo vant i 2018 300 millioner på Vikinglotto. Nå blar han opp millioner, og kjøper 5 prosent av spill- og teknologiimperiet til Morten Klein.

Prisen var 102,5 millioner, og priset følgelig Klein Group til 2,05 milliarder kroner.

Motstand fra den største aksjonæren i det belgiske rederiet Euronav gjør at John Fredriksens Frontline tar bakveien for å tvinge gjennom gigantfusjonen

Den planlagte sammenslåingen har ikke vært uten problemer. Euronavs største aksjonær, den belgiske rederfamilien Saverys, varslet tidlig at de ville gjøre det de kunne for å stanse en fusjon.

Mandag morgen ble det kjent at styrene i de to rederiene har signert en avtale om å strukturere sammenslåingen som et oppkjøp.

Peter Warren mener lave renter og kvantitative lettelser har bidratt til globalt børsfall. Mange oppfatter ikke at det finnes risiko, sier investoren.

Hovedindeksen på Oslo Børs er marginalt ned i år. Likevel leser man om investorer som har tapt opp mot 50 til 80 prosent av aksjeinvesteringene sine.

Den kraftige nedgangen på det internasjonale aksjemarkedet kommer som en konsekvens av ekspansiv sentralbankpolitikk i hele verden, hevder finansnestoren.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Raymond Johansen som vil innføre arveavgiften.

Mens regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet har elendig oppslutning på meningsmålingene. Spiller Arbeiderpartiets Raymond Johansen, som er byrådsleder i Oslo, ut det han mener er et ess. Arveavgiften må gjeninnføres.

Dette illustrerer Johansen ved å vise hvor urettferdig det er at noen arver boliger fra foreldre som bor på Notodden eller i Elverum, mens de som arver boliger i Oslo, kan få millionbeløp.

Utrolige greier, skriver Hegnar.

Til slutt noen nøkkeltall:

Oslo Børs steg tirsdag 0,59 prosent til 1,193 poeng.

En dollar kostet 10 kroner og 22 øre, mens en euro kostet 10 kroner og 29 øre.

Finanskalender

Følgende selskaper slipper tirsdag andrekvartalstall:

Aker Horizons: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Nordic Semiconductor: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Norwegian Energy Company: Kl. 07.00, webcast kl. 11.00

DNB: Kl. 07.30, hovedkontoret kl. 09.30, webcast, tlf kl. 13.30

Kitron, Sbanken

Makro

UK: BRC detaljhandel juni, kl. 01.01

Tyskland: ZEW-indeks juli, kl. 11.00

USA: NFIB SMB-indeks juni, kl. 12.00

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

Annet:

LINK Mobility: Ekstraordinær generalforsamling, Oslo, kl. 10.00

Opec: Månedsrapport

USA: API oljelagertall, kl. 22.30