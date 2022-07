De siste årene har Røkke og barna tatt ut store mengder penger fra The Resource Group (TRG). Etter utbyttestans i forfjor viser fjorårsregnskapet til Røkkes toppselskap at det ble tatt ut et utbytte på 500 millioner kroner i fjor.

Total har dermed Kjell Inge, Kristian og Elisabeth tatt ut 2,4 milliarder kroner i utbytte på fem år.

Kjell Inge Røkke, sønnen Kristian og datteren Elisabeth eier TRG sammen. Det er Kjell Inge som er største eier med 96,5 prosent, mens de to barna eier 1,75 prosent hver. Gjennom TRG-konsernet eier Røkke 68,2 prosent av aksjene i industrikonsernet Aker.

I 2020 droppet Røkke og barna utbytte, til tross for en femdobling resultatet. I 2019 var det derimot utbyttefest. Da tok de ut 741 millioner kroner til privat bruk. Året før unnet Røkke seg et utbytte på 605 millioner kroner og i 2017 ble det tatt ut 550 millioner kroner.

Tjente på aksjer

Etter et tap på 1,9 milliarder kroner i 2020, viser fjorårstallene for konsernet et overskudd på 279 millioner kroner. Utgiftene ble nesten doblet sammenlignet med forfjor – opp til 10,2 milliarder fra 5,9 milliarder – men inntektene ble mer enn doblet og utlignet pengebruken. Inntektene endte på 9,3 milliarder kroner, opp fra 4,4 milliarder i 2020.

Det gjorde at driftsresultatet ble bedret med over en halv milliard fra minus 1,5 milliarder i forfjor til negative 970 millioner i fjor.

Posten som imidlertid bidro aller mest til oppturen i fjor, var finansinntektene. De økte fra 652 millioner i 2020 til hele 2,8 milliarder i 2021. Finanskosten økte med rundt 200 millioner og det sendte finansresultatet opp til positive 1,3 milliarder – opp fra et tap på 680 millioner i fjor.

The Resource Group TRG (Mill. kr) 2021 2020 Finansinntekter 2.780 652 Finanskostnader 1.508 1.332 Resultat før skatt 303 -2.153 Årsresultat 3.042 -1.402

Fornybarsatsing

TRG-konsernet omfatter i tillegg til Aker flere virksomheter der en rekke er børsnoterte. Ved årsslutt i fjor var TRG direkte og indirekte den største eieren i tolv selskaper notert på Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth.

Den største dreiningen av porteføljen i 2021 var mot fornybar energi og teknologi under fornybarparaplyen Aker Horizons. Selskapet hadde sin første handelsdag på Euronext Growth i februar i fjor, men ble tatt opp til hovedlisten i mai samme år. Det bemerkes i regnskapet til TRG at interessen for grønne selskaper avtok i fjor sammenlignet med «boomen» året før, men at Horizons kom styrket ut av 2021.

Frem til og med 2025 er ambisjonen til Aker Horizons å investere 100 milliarder kroner i fornybar energi og grønn teknologi. I løpet av 2021 har fornybarselskapet og porteføljeselskapene til sammen hentet 8,95 milliarder kroner i egenkapital og 4 milliarder kroner i obligasjonsmarkedet.