Berntsen tror en flom av kvartalstall kan gi turbulens på børsen

Uken startet i rødt på New York-børsen da den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt 2,3 prosent mens S&P 500 og Dow Jones gikk ned henholdsvis 1,2 prosent og 0,5 prosent.

Venter volatilitet fremover

«Investorene venter nå på en flom av selskapsresultater, samt ferske inflasjonstall onsdag. Det er naturlig å anta at volatiliteten i markedet vil vare gitt den kommende nyhetsstrømmen», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 6,2 prosent til 26,17.

PepsiCo presenterer sine kvartalstall i løpet av tirsdagen, mens finanskjempene JPMorgan, Morgan Stanley, Wells Fargo og Citigroup legger frem sine tall i slutten av uken.

Asia

De asiatiske børsene falt videre tirsdag. Dermed er det ingen drahjelp å få fra den regionen i løpet av dagens handel.

«Investorene i Asia venter i likhet med alle andre på de første resultatrapportene for Q2. Usikkerheten knyttet til denne resultatsesongen er stor gitt det ekstreme prispresset vi har sett det siste året (40 års høy)», skriver Berntsen.

Norge

Tirsdag morgen har store selskaper som DNB og Nordic Semiconductor presentert sine kvartalstall.

Nordic Semiconductor la frem rekordhøye inntekter for andre kvartal da selskapet omsatte for 200,2 millioner dollar, opp fra 147,6 millioner dollar i samme periode i fjor. Driftsresultat før av- og nedskrivinger (EBITDA) endte på 51,9 millioner dollar i andre kvartal. Kort tid etter at handelen tok til faller aksjen 5,3 prosent til 149,80 kroner.

I årets andre kvartal fikk DNB et resultat før skatt på 10 milliarder kroner, opp fra 8,3 milliarder kroner i samme periode året før. Egenkapitalavkastningen var på 13,3 prosent i kvartalet. Aksjen stiger 1,9 prosent til 184,10 kroner.