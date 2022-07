Milliardær og hedgefondforvalter Bill Ackman hentet i fjor 4 milliarder dollar til verdens største skallselskap Pershing Square Tontine Holdings.

Nå må han levere hele summen – 41 milliarder kroner – tilbake til investorene fordi han ikke har funnet noe selskap å kjøpe og ta på børs inn bakveien, melder Reuters.

Skallselskapet har falt nær 40 prosent siden toppnoteringen i februar 2021 da skallselskaper og bakveien inn på børs var brennhett.

Vanskelige forhold

Dette må ses på som et stort slag i ansiktet for den velrennomerte hedgefondforvalteren som i utgangspunktet planla å ta et jafs av Universal Music Group i fjor. Han forsøkte å kjøpe 10 prosent av aksjene, men møtte problemer med regulatoriske myndigheter.

Mandag sendte han nemlig et brev til aksjonærene i selskapet der han understreket at forholdene i markedet samt sterk konkurranse fra tradisjonelle børsnoteringer satte kjepper i hjulene for hans planer om å kjøpe et selskap og ta bakveien på børs.

– Høykvalitetsselskaper kan generelt sett utsette en børsnotering til forholdene er bedre, og det har gjort det vanskeligere å finne avtaler de siste 12 månedene, sier Ackman.

En fersk rapport fra Ernst & Young viser at antallet børsnoteringer falt med 46 prosent globalt i andre kvartal.

– Alt momentum fra rekordåret 2021 ble raskt borte som følge av geopolitisk spenning, makroøkonomisk motvind og fallende aksjekurser, sa Paul Go, global leder for børsnoteringer i EY.

I juli 2020 hentet selskapet de 41 milliarder kronene i en noteringsemisjon fra store markedsaktører.