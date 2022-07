Selskapene i S&P 500 betalte i andre kvartal ut utbytter på rekordhøye 140,6 milliarder dollar, viser tall fra S&P Dow Jones Indices ifølge Wall Street Journal.

Dette er opp fra 137,6 milliarder dollar i første kvartal og 123,4 milliarder dollar i samme periode i fjor.

– Jeg venter ny utbytterekord i inneværende kvartal og også for året som helhet, sier senior indeksanalytiker Howard Silverblatt til avisen, og viser til at det hvert år det siste tiåret har vært et rekordår for utbytter, med unntak for 2020.

– De vil sende en beskjed

– Årets utbetalinger ventes å vokse raskere enn vanlig, ettersom selskaper har bokført sterke salgstall og gir en del av de høye resultatene videre til aksjonærene, fortsetter analytikeren.

Han venter at utbytteutbetalingene for 2022 vil stige over 10 prosent fra 2021-rekorden på 511,2 milliarder dollar – i så fall den første tosifrede økningen siden 2014.

– Selskapene vil sende en beskjed til investorer om at de er ved god helse. Hvis de kan opprettholde sine utbytter og øke sine utbytter, til tross for utfordringene, har det en tendens til å signalisere en god tro på fremtidsutsiktene, sier senior investeringsstrateg Brian Jacobsen i Allspring Global Investments.

Tre utbytteaksjer i pluss

Mens utfordringer som Ukraina-krigen, energikrisen, inflasjonen og flaskehalser i forsyningskjedene har sendt S&P 500 ned nesten 19 prosent, har den 80 selskaper brede S&P 500 High Dividend-indeksen falt bare 4,7 prosent hittil i år.

Blant utbytteaksjene som har slått markedet finner vi Coca-Cola, AT&T og Valero Energy, som alle er i pluss for året og har en utbytte-yield på rundt 2,5 prosent. Videre er Target, Levi Strauss, Goldman Sachs og FedEx eksempler på selskaper som ifølge Wall Street Journal har høynet sine utbyttebetalinger i det siste.

Tilbakekjøp-rekord også

Selskaper kjøper også tilbake rikelig med egne aksjer. Ifølge S&P Dow Jones Indices ventes tilbakekjøpene til 286,4 milliarder dollar i andre kvartal.

Ifølge avisen ligger forholdet mellom tilbakekjøp og utbytter nå over det historiske snittet, men analytiker Silverblatt tror den skal ned fremover.

– Utbytter er det siste du kutter. Du vil ikke fortelle hele verden at du har et kontantstrømproblem, sier han.